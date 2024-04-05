У Києві троє дітей отруїлися солодощами з наркотиками

Шоколадні цукерки. Фото: Pexels

У Києві троє дітей отруїлися наркотичними речовинами, що містилися в солодощах. Їх госпіталізували із ознаками інтоксикації.

Про це повідомила КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1" у Facebook у п'ятницю, 5 квітня.

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Отруєння наркотиками з солодощів

У лікарні розповіли, що 23 березня госпіталізовано дві дитини із однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання та блюванням. Молодшу перевели в реанімацію. Причиною їхнього стану був канабіс.

Відомо, що напередодні вони вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування.

"26 березня поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом. Напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку з псилоцибіцином", — йдеться у повідомленні.

Лікарня передала дані в поліцію.

Допис лікарні. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини. Щомісяця зловмисники виготовляли до 20 кг "товару".

Також у столиці правоохоронці викрили та затримали 30-річного киянина, який збував наркотичні речовини, а також незаконно зберігав 67 різнокаліберних боєприпасів. Наркодилеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.