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В Києві затримали двох дилерів з десятками кілограмів наркотиків

8 квітня 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві затримали двох дилерів з десятками кілограмів наркотиків
Поліцейські на місці злочину. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркоділерів, які перевозили в машині амфетамін. Правоохоронці вилучили в зловмисників 15 кілограмів психотропної речовини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Як повідомляється, під час огляду машини 49-річного та 32-річного зловмисників правоохоронці виявили під переднім сидінням пакунки із сипучим порошком. Оперативники Солом’янського управління поліції вилучили з автомобіля 14 пакетів з психотропом загальною вагою у 15 кілограмів. Висновок експертизи показав, що це амфетамін.

В Києві затримали двох дилерів з десятками кілограмів наркотиків
Вилучені пакети з амфетаміном. Джерело: Національна поліція

Слідчі встановили, що фігуранти замовили партію наркотику через Інтернет, планували розфасувати на дози та збути у столиці через "закладки".

Підозрюваним загрожує до 15 років із конфіскацією майна.

В Києві затримали двох дилерів з десятками кілограмів наркотиків
Частина вилучених пакетів з амфетаміном. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, раніше у столиці троє дітей отруїлися канабісом, який містився в солодощах, через що їх ушпиталили з ознаками інтоксикації.

Водночас СБУ на Прикарпатті затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини, виготовляючи щомісяця до 20 кг "товару".

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
Кримінал

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