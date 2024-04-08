В Києві затримали двох дилерів з десятками кілограмів наркотиків
В Києві під час комендантської години поліція затримала двох наркоділерів, які перевозили в машині амфетамін. Правоохоронці вилучили в зловмисників 15 кілограмів психотропної речовини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
В Києві викрили двох наркоділків
Як повідомляється, під час огляду машини 49-річного та 32-річного зловмисників правоохоронці виявили під переднім сидінням пакунки із сипучим порошком. Оперативники Солом’янського управління поліції вилучили з автомобіля 14 пакетів з психотропом загальною вагою у 15 кілограмів. Висновок експертизи показав, що це амфетамін.
Слідчі встановили, що фігуранти замовили партію наркотику через Інтернет, планували розфасувати на дози та збути у столиці через "закладки".
Підозрюваним загрожує до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у столиці троє дітей отруїлися канабісом, який містився в солодощах, через що їх ушпиталили з ознаками інтоксикації.
Водночас СБУ на Прикарпатті затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини, виготовляючи щомісяця до 20 кг "товару".
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