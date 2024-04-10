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Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон

10 апреля 2024 18:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон
Полицейский осматривает изъятое у злоумышленников ружье. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции ликвидировали в Киеве наркопритон, где производили амфетамин. Общая сумма изъятых психотропов и вещдоков оценивается в 122 миллиона гривен.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

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В Киеве полиция ликвидировала наркопритон

По сообщению правоохранителей, семеро дилеров производили в нарколабораториях амфетамин, а также злоумышленники наладили канал поставки наркотиков из-за границы. Иностранные каналы поставок устанавливают опергруппы Департамента борьбы с наркопреступностью.

Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон
Часть лабораторного оборудования. Источник: Национальная полиция

С целью конспирации склад для хранения прекурсоров подельники обустроили на рынке, где один из участников группы работал охранником.

Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон
Бочки с нитроэтаном и другое оборудование. Источник: Национальная полиция

В ходе следственных действий изъято:

  • 400 л нитроэтана;
  • 25 кг прекурсоров;
  • четыре тысячи таблеток МДМА и амфетамина;
  • каннабис;
  • лабораторное оборудование;
  • пять ружей с патронами;
  • два автомобиля.

Примерная стоимость изъятого составляет 122 миллиона гривен.

Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон
Вещдоки, изъятые при обыске. Источник: Национальная полиция

Всем задержанным сообщили о подозрении по трем статьям УКУ, им грозит десятилетний срок лишения свободы.

Напомним, ранее в столице трое детей отравились каннабисом, который содержался в сладостях, из-за чего их госпитализировали с признаками интоксикации.

В то же время СБУ в Прикарпатье задержала членов наркосиндиката, который продавал тяжелые психотропные вещества, производя ежемесячно до 20 кг "товара".

Киев
наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
Криминал

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