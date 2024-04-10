Яд на сотни миллионов гривен — в Киеве полиция ликвидировала наркопритон
Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции ликвидировали в Киеве наркопритон, где производили амфетамин. Общая сумма изъятых психотропов и вещдоков оценивается в 122 миллиона гривен.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
В Киеве полиция ликвидировала наркопритон
По сообщению правоохранителей, семеро дилеров производили в нарколабораториях амфетамин, а также злоумышленники наладили канал поставки наркотиков из-за границы. Иностранные каналы поставок устанавливают опергруппы Департамента борьбы с наркопреступностью.
С целью конспирации склад для хранения прекурсоров подельники обустроили на рынке, где один из участников группы работал охранником.
В ходе следственных действий изъято:
- 400 л нитроэтана;
- 25 кг прекурсоров;
- четыре тысячи таблеток МДМА и амфетамина;
- каннабис;
- лабораторное оборудование;
- пять ружей с патронами;
- два автомобиля.
Примерная стоимость изъятого составляет 122 миллиона гривен.
Всем задержанным сообщили о подозрении по трем статьям УКУ, им грозит десятилетний срок лишения свободы.
Напомним, ранее в столице трое детей отравились каннабисом, который содержался в сладостях, из-за чего их госпитализировали с признаками интоксикации.
В то же время СБУ в Прикарпатье задержала членов наркосиндиката, который продавал тяжелые психотропные вещества, производя ежемесячно до 20 кг "товара".
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