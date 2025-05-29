У Києві балкон травмував американського режисера — Волтерс закликав до перевірки

Крістофер Волтерс. Фото: скриншот

Американський режисер Крістофер Волтерс, який постраждав від падіння балкона в Києві, закликав до перевірки. Він отримав травми голови та не міг бачити одразу після інциденту.

Про це Крістофер Волтерс сказав у коментарі "Суспільному" у четвер, 29 травня.

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Падіння балкона в Києві 29 травня

Дружина режисера прийшла йому на допомогу, аби дійти до будинку.

"Потім приїхала швидка й забрала мене до лікарні. Мені дуже пощастило, хоча в лікарні я почувався дурнем. Я не військовий, я не постраждав через війну — я травмувався абсолютно випадково. Це було дуже дивно", — зазначив Волтерс.

За його словами, необхідно знайти спосіб зробити речі менш небезпечними. Він закликав місто звернути увагу на старі балкони.

"Я вважаю, ми повинні знайти можливість зробити їх безпечнішими для всіх, хто живе тут, у Києві", — додав режисер.

У КМДА пояснили, що співробітники керуючих компаній не мають права самостійно заходити на балкони квартир. Вони можуть проводити огляд лише за зверненням мешканців і за їхньої згоди на доступ.

Нагадаємо, балкон впав у Подільському районі Києва 29 травня. Волтерс висловив подив через відсутність контролю за якістю та надійністю архітектурних споруд у столиці.

Крім того, у Києві двоє посадовців комунальних підприємств Дніпровського району вимагали гроші за проведення дорожніх робіт та озеленення ділянки.