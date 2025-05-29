В Киеве балкон травмировал американского режиссера — Уолтерс призвал к проверке

Кристофер Уолтерс. Фото: скриншот

Американский режиссер Кристофер Уолтерс, который пострадал от падения балкона в Киеве, призвал к проверке. Он получил травмы головы и не мог видеть сразу после инцидента.

Об этом Кристофер Уолтерс сказал в комментарии "Суспільному" в четверг, 29 мая.

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Падение балкона в Киеве 29 мая

Жена режиссера пришла ему на помощь, чтобы дойти до дома.

"Потом приехала скорая и забрала меня в больницу. Мне очень повезло, хотя в больнице я чувствовал себя дураком. Я не военный, я не пострадал из-за войны — я травмировался совершенно случайно. Это было очень странно", — отметил Уолтерс.

По его словам, необходимо найти способ сделать вещи менее опасными. Он призвал город обратить внимание на старые балконы.

"Я считаю, мы должны найти возможность сделать их более безопасными для всех, кто живет здесь, в Киеве", — добавил режиссер.

В КГГА объяснили, что сотрудники управляющих компаний не имеют права самостоятельно заходить на балконы квартир. Они могут проводить осмотр только по обращению жильцов и при их согласии на доступ.

Напомним, балкон упал в Подольском районе Киева 29 мая. Уолтерс выразил удивление из-за отсутствия контроля за качеством и надежностью архитектурных сооружений в столице.

Кроме того, в Киеве двое должностных лиц коммунальных предприятий Днепровского района требовали деньги за проведение дорожных работ и озеленение участка.