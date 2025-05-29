У Києві посадовці вимагали 340 тис. грн за ремонт дороги та ще 52 тис. за озеленення

Правоохоронці та затриманий посадовець. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві двоє посадовців комунальних підприємств у Дніпровському районі вимагали 340 тисяч гривень за облаштування дороги в садовому товаристві. Крім того, фігуранти хотіли отримати 52 тисячі гривень за озеленення території біля приватного будинку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 29 травня.

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Представник підприємця звернувся до КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" стосовно облаштування дороги в садовому товаристві, яка веде до закладу. Її планували засипати щебенем.

КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району". Фото: t.me/kyiv_pro_office

Після цього між замовником і комунальним підприємством уклали відповідну угоду. Щоб прискорити виконання передбачених договором робіт, головний інженер КП ШЕУ вимагав 340 тисяч гривень.

Правоохоронці та затримана фігурантка. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Ще один підозрюваний — заступник начальника УЗН Дніпровського району за гроші погодився провести озеленення території навколо будинку. Роботи виконували технікою та ресурсами комунального підприємства, однак згідно з договором, за них комунальному підприємству заплатили лише 10 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ще 52 тисячі гривень фігурант попросив передати йому особисто.

Покарання для фігурантів

Правоохоронці затримали комунальників під час отримання грошей.

Вилучені кошти. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю терміном до трьох років, а також із конфіскацією майна.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві колишній керівник одного з обласних управлінь Державної міграційної служби у Луганській області виписав собі премій на 350 тисяч гривень.

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