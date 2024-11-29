Уламки дрона впали на амбулаторію у Києві 29 листопада — фоторепортаж

Падіння безпілотника на лікарню у Києві — фоторепортаж
У п'ятницю, 29 листопада, уламки збитого російського безпілотника впали на амбулаторію у Дніпровському районі Києва. У медзакладі пошкоджено 27 вікон і стільки ж дверей.
Який вигляд має медичний заклад після після падіння БпЛА пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Падіння безпілотника на лікарню
Поліклініка в Дніпровському районі Києва продовжить роботу. Для зручності пацієнтів вхід облаштують з іншого боку будівлі.
У медзакладі пошкоджено 27 вікон і дверей, а також 45 вікон у сусідніх житлових будинках. Місцевим жителям нададуть плівку або фанеру для тимчасового захисту їхніх помешкань.
Медичне обладнання в поліклініці залишилося неушкодженим, тому заклад працюватиме.
Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 29 листопада, у Київській області лунали вибухи. Тоді у повітряному просторі фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.
Згодом стало відомо, що уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки у Києві.
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