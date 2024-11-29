Уламки дрона впали на амбулаторію у Києві 29 листопада — фоторепортаж

Наслідки падіння безпілотника на амбулаторію у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 29 листопада, уламки збитого російського безпілотника впали на амбулаторію у Дніпровському районі Києва. У медзакладі пошкоджено 27 вікон і стільки ж дверей.

Який вигляд має медичний заклад після після падіння БпЛА пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Поліклініка в Дніпровському районі Києва продовжить роботу. Для зручності пацієнтів вхід облаштують з іншого боку будівлі.

У медзакладі пошкоджено 27 вікон і дверей, а також 45 вікон у сусідніх житлових будинках. Місцевим жителям нададуть плівку або фанеру для тимчасового захисту їхніх помешкань.

Медичне обладнання в поліклініці залишилося неушкодженим, тому заклад працюватиме.

Двоповерхова будівля амбулаторії. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У медзакладі пошкоджено вікна. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Вхід до будівлі амбулаторії. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Зруйнована кімната для візочків. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Територія лікарні у будівельному смітті. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 29 листопада, у Київській області лунали вибухи. Тоді у повітряному просторі фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.

Згодом стало відомо, що уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки у Києві.