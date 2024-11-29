Обломки дрона упали на амбулаторию в Киеве 29 ноября — фоторепортаж

Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж
В пятницу, 29 ноября, обломки сбитого российского беспилотника упали на амбулаторию в Днепровском районе Киева. В медучреждении повреждено 27 окон и столько же дверей.
Как выглядит медицинское учреждение после падения БпЛА предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Падение беспилотника на больницу
Поликлиника в Днепровском районе Киева продолжит работу Для удобства пациентов вход обустроят с другой стороны здания.
В медучреждении повреждено 27 окон и дверей, а также 45 окон в соседних жилых домах. Местным жителям предоставят пленку или фанеру для временной защиты их квартир.
Медицинское оборудование в поликлинике осталось невредимым, поэтому заведение будет работать.
Напомним, в ночь на пятницу, 29 ноября, в Киевской области раздавались взрывы. Тогда в воздушном пространстве фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.
Впоследствии стало известно, что обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники в Киеве.
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