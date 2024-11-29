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Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж

29 ноября 2024 12:41
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Обломки дрона упали на амбулаторию в Киеве 29 ноября — фоторепортаж
Последствия падения беспилотника на амбулаторию в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В пятницу, 29 ноября, обломки сбитого российского беспилотника упали на амбулаторию в Днепровском районе Киева. В медучреждении повреждено 27 окон и столько же дверей.

Как выглядит медицинское учреждение после падения БпЛА предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Падение беспилотника на больницу

Поликлиника в Днепровском районе Киева продолжит работу Для удобства пациентов вход обустроят с другой стороны здания.

В медучреждении повреждено 27 окон и дверей, а также 45 окон в соседних жилых домах. Местным жителям предоставят пленку или фанеру для временной защиты их квартир.

Медицинское оборудование в поликлинике осталось невредимым, поэтому заведение будет работать.

Удар по больнице Киев
Двухэтажное здание амбулатории. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Обстрел амбулатории Киев
В медучреждении повреждены окна. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
БПЛА поликлиника Киев
Вход в здание амбулатории. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Падение обломков беспилотника Киев
Разрушенная комната для колясок. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
На медучреждение упали обломки БпЛА
Территория больницы в строительном мусоре. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, в ночь на пятницу, 29 ноября, в Киевской области раздавались взрывы. Тогда в воздушном пространстве фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.

Впоследствии стало известно, что обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники в Киеве.

Киев больницы беспилотники обстрелы война в Украине БпЛА

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