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Падіння крана на столичній Оболоні: що зараз відбувається на місці події

9 жовтня 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Падіння крана на столичній Оболоні: що зараз відбувається на місці події
Місце падіння крана на Оболоні. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 9 жовтня, в Оболонському районі Києва на проїжджу частину впав будівельний кран. Журналісти побували на місці події та показали, що там зараз відбувається.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Що сталося в Оболонському районі Києва

За даними журналістів, на проїжджу частину впав будівельний кран. За даними КМДА, постраждалих немає, а причиною падіння крана стали сильні пориви вітру.

Також журналіст повідомляє, що на місці події зірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра. Також частково перекрито дорожній рух

Що зараз відбувається на місці інциденту

На будівельному майданчику усувають наслідки бурхливої погоди. Будівельники стверджують, що кран не перекинувся, а перемістився до ями. Тим часом вітер повалив частину огорожі, що оточує будівництво.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 жовтня, в Оболонському районі Києва впав будівельний кран. У КМДА назвали причину падіння крана та розповіли про наслідки.

Крім того, у зв'язку з падінням будівельного крана на дорогу та контактну мережу по вулиці Полярна — вулиці Героїв Дніпра змінено рух тролейбусів №44, №32 та автобусів №41, 41Д, 99.

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