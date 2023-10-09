Падение крана на столичной Оболони: что сейчас происходит на месте происшествия
В понедельник, 9 октября в Оболонском районе Киева на проезжую часть упал строительный кран. Журналисты побывали на месте происшествия и показали, что там сейчас происходит.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE
Что произошло в Оболонском районе Киева
По данным журналистов, на проезжую часть упал строительный кран. По сведениям КГГА пострадавших нет, а причиной падения крана стали сильные порывы ветра.
Также журналист сообщает, что на месте происшествия сорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра. Также частично перекрыто дорожное движение
Что сейчас происходит на месте инцидента
На строительном участке устраняют последствия бурной погоды. Строители утверждают, что кран не опрокинулся, а переместился в яму. Тем временем, ветер повалил часть ограждения, окружающего стройку.
Напомним, что в понедельник, 9 октября, в Оболонском районе Киева упал строительный кран. В КГГА назвали причину падения крана и рассказали про последствия.
Кроме того, в связи с падением строительного крана на дорогу и контактную сеть по улице Полярная — улице Героев Днепра, изменено движение троллейбусов №44, №32 и автобусов №41, 41Д, 99.