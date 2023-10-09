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Падение крана на столичной Оболони: что сейчас происходит на месте происшествия

9 октября 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Падение крана на столичной Оболони: что сейчас происходит на месте происшествия
Место падения крана на Оболони. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 9 октября в Оболонском районе Киева на проезжую часть упал строительный кран. Журналисты побывали на месте происшествия и показали, что там сейчас происходит.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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По данным журналистов, на проезжую часть упал строительный кран. По сведениям КГГА пострадавших нет, а причиной падения крана стали сильные порывы ветра.

Также журналист сообщает, что на месте происшествия сорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра. Также частично перекрыто дорожное движение

Что сейчас происходит на месте инцидента

На строительном участке устраняют последствия бурной погоды. Строители утверждают, что кран не опрокинулся, а переместился в яму. Тем временем, ветер повалил часть ограждения, окружающего стройку.

Напомним, что в понедельник, 9 октября, в Оболонском районе Киева упал строительный кран. В КГГА назвали причину падения крана и рассказали про последствия.

Кроме того, в связи с падением строительного крана на дорогу и контактную сеть по улице Полярная — улице Героев Днепра, изменено движение троллейбусов №44, №32 и автобусов №41, 41Д, 99.

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