Що можна зробити, аби люди не падали на колії у столичному метро

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

У столичному метрополітені все частіше фіксують падіння пасажирів на колії. У будні кількість людей, які користуються цим видом транспорту, сягає 800 тисяч людей.

Як можна уникнути нещасних випадків, йдеться у матеріалі Хмарочос.

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Падіння на колії у метро

Лише у червні сталося два падіння на колії метро впродовж двох днів, одне з яких стало смертельним. А наприкінці серпня на станції "Університет" на колії потрапив хлопець 12 років: його врятували, але неповнолітній залишився без частини ноги. Вже у вересні на станції "Вокзальна" на колії впала жінка — її дістали живою та ушпиталили.

Згідно з даними метрополітену, з початку року зафіксовано сім таких випадків, а за останні два роки — трапилося лише 12 таких випадків. Однак головною причиною падінь на колії цього року є порушення правил безпеки, інколи через погіршення самопочуття людини. Саме тому варто стояти якомога далі від краю платформи, аби не втратити рівновагу.

Як можна уникнути

Все частіше у столиці почали пропонувати встановити захисні бар'єри у метро. У червні на сайті Київради було зареєстровано петицію про встановлення таких конструкцій — вона набрала необхідну кількість голосів у серпні.

Скриншот петиції

"Важливим аспектом є те, що Україна переживає складні часи у зв'язку з війною, що призводить до значного психологічного навантаження на населення. Частина громадян перебуває у тяжкому психологічному стані, що, на жаль, іноді призводить до суїцидальних намірів. Захисні екрани можуть стати важливим бар'єром, який запобігатиме трагічним випадкам", — йдеться у тексті пропозиції.

Водночас такі бар’єри сприятимуть покращенню безпеки демобілізованих військових, які пересуваються на милицях чи інших засобах. Адже для них існує ще більший ризик втрати рівноваги на платформах.

У столичному метро заявили, що найкращим рішенням буде встановлення лише двох типів огороджувальних систем:

платформних розсувних дверей (стіни з розсувними дверима, найчастіше скляної, що по висоті сягає стелі та повністю ізолює станцію від колій);

автоматичних платформних воріт (огорожі різної висоти з розсувними дверима, найчастіше скляної, що займає не всю висоту до стелі та відповідно не ізолює станцію від колій повністю).

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. У КМДА повідомили про зміни у русі транспорту.

Також ми писали, що з технічних причин закривали на вхід та вихід для пасажирів станцію метро "Дніпро" у Києві. У вагоні знайшли річ, схожу на міну.