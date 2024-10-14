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Падение пассажиров на пути — как можно предотвратить несчастные случаи в киевском метро

14 октября 2024 12:24
Евгения Брюховецкая - редактор
Что можно сделать, чтобы люди не падали на пути в столичном метро
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В столичном метрополитене все чаще фиксируют падение пассажиров на путях. В будние дни количество людей, которые пользуются этим видом транспорта, достигает 800 тысяч человек.

Как можно избежать несчастных случаев, говорится в материале Хмарочос.

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Падение на пути в метро

Только в июне произошло два падения на пути метро в течение двух дней, одно из которых стало смертельным. А в конце августа на станции "Университет" на пути попал парень 12 лет: его спасли, но несовершеннолетний остался без части ноги. Уже в сентябре на станции "Вокзальная" на колею упала женщина — ее достали живой и госпитализировали.

Согласно данным метрополитена, с начала года зафиксировано семь таких случаев, а за последние два года произошло только 12 таких случаев. Однако главной причиной падений на пути в этом году является нарушение правил безопасности, иногда из-за ухудшения самочувствия человека. Именно поэтому стоит стоять подальше от края платформы, чтобы не потерять равновесие.

Как можно избежать

Все чаще в столице стали предлагать установить защитные барьеры метро. В июне на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция об установке таких конструкций — она набрала необходимое количество голосов в августе.

Петиция о барьерах в метро Киева
Скриншот петиции

"Важным аспектом является то, что Украина переживает сложные времена в связи с войной, что приводит к значительной психологической нагрузке на население. Часть граждан находится в тяжелом психологическом состоянии, что, к сожалению, иногда приводит к суицидальным намерениям. Защитные экраны могут стать важным барьером, который будет предотвращать трагические случаи", — говорится в тексте предложения.

В то же время, такие барьеры будут способствовать улучшению безопасности демобилизованных военных, которые передвигаются на костылях или других средствах. Ведь для них существует еще больший риск потери равновесия на платформах.

В столичном метро заявили, что лучшим решением будет установка только двух типов ограждающих систем:

  • платформенных раздвижных дверей (стены с раздвижными дверями, чаще всего стеклянной, по высоте достигающей потолка и полностью изолирующей станцию от путей);
  • автоматических платформенных ворот (заборы разной высоты с раздвижной дверью, чаще всего стеклянной, которая занимает не всю высоту до потолка и соответственно не изолирует станцию от путей полностью).

Напомним, в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В КГГА сообщили об изменениях в движении транспорта.

Также мы писали, что по техническим причинам закрывали вход и выход для пассажиров станцию метро "Днепр" в Киеве. В вагоне нашли вещь, похожую на мину.

Киев метро несчастный случай люди гибель

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