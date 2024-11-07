Вибухи в Києві 7 листопада — фото та відео наслідків шахедної атаки

У Києві "Шахед" влучив біля будинку та медичного центру — фото
У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки безпілотниками типу "Шахед", які вони застосували у ніч проти 7 листопада. Внаслідок падінь уламків дрона згоріли два цивільних авто, а також є пошкодження будівлі медичного центру у Солом'янському районі.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Вибухи в Києві 7 листопада
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків "Шахеда" загорілися автівки.
Власник одного з авто розповів, що паркує машину на подвір'ї приватного будинку. У той момент всередині будівлі перебували дві жінки. На щастя, вони не постраждали.
Крім того, руйнування є й у медичному закладі, який також постраждав від падіння уламків безпілотника. Людей встигли своєчасно вивести з приміщення. Жертв та потерпілих немає.
Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, внаслідок атаки РФ по Києву, уламки "Шахедів" впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок цього виникли пожежі.
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