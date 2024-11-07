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У Києві "Шахед" влучив біля будинку та медичного центру — фото

7 листопада 2024 08:08
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Києві 7 листопада — фото та відео наслідків шахедної атаки
Наслідки шахедної атаки по Києву 7 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки безпілотниками типу "Шахед", які вони застосували у ніч проти 7 листопада. Внаслідок падінь уламків дрона згоріли два цивільних авто, а також є пошкодження будівлі медичного центру у Солом'янському районі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків "Шахеда" загорілися автівки. 

Київ обстріл
Згорілі цивільні авто. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район приліт
Працівники ДСНС обстежують територію. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
ДСНС Солом'янський район
Працівники ДСНС гасять вогонь. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Власник одного з авто розповів, що паркує машину на подвір'ї приватного будинку. У той момент всередині будівлі перебували дві жінки. На щастя, вони не постраждали.

Крім того, руйнування є й у медичному закладі, який також постраждав від падіння уламків безпілотника. Людей встигли своєчасно вивести з приміщення. Жертв та потерпілих немає.

Війна Київ
Руйнування медичного центра. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дронова атака на Київ
Пошкодження медичного центру. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, внаслідок атаки РФ по Києву, уламки "Шахедів" впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок цього виникли пожежі

пожежа Київ Шахед війна в Україні атака

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