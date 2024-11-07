Ночная атака оккупантов на Киев 7 ноября — фоторепортаж последствий

Падение обломков беспилотников в Киеве — фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.
Последствия падения обломков в Киеве 7 ноября
Падение обломков зафиксировано в следующих районах:
- Печерский;
- Соломенский;
- Подольский;
- Голосеевский.
Спасатели уже ликвидировали пожары после российской атаки. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в Киеве 7 ноября в результате ночной атаки беспилотников были зафиксированы разрушения в нескольких районах города.
Также в результате падения обломков дрона сгорели два гражданских автомобиля и повреждено здание медицинского центра в Соломенском районе.
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