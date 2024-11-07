Ночная атака оккупантов на Киев 7 ноября — фоторепортаж последствий

Спасатели ликвидируют последствия падения обломков БпЛА в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий.

Читайте также:

Последствия падения обломков в Киеве 7 ноября

Падение обломков зафиксировано в следующих районах:

Печерский;

Соломенский;

Подольский;

Голосеевский.

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели уже ликвидировали пожары после российской атаки. К счастью, пострадавших нет.

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия падения обломков беспилотников в Киеве 7 ноября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве 7 ноября в результате ночной атаки беспилотников были зафиксированы разрушения в нескольких районах города.

Также в результате падения обломков дрона сгорели два гражданских автомобиля и повреждено здание медицинского центра в Соломенском районе.