Уламки дрона впали на школу - учениця столичної школи розповіла деталі

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Російські війська вранці у вівторок, 18 березня, атакували Київ безпілотником. Внаслідок цього уламки збитого дрона впали на школу в Деснянському районі.

Учениця навчального закладу розповіла у коментарі Новини.LIVE, як дізналась про атаку.

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"В момент падіння я була вдома, коли одягалася я чула ці вибухи, але думала, що десь в лісі там збивають. А коли їхала до школи, то мені написали про атаку. Я почала читати новини", — сказала дівчина.

За її словами, в той момент однокласники та вчителі перебували в укритті та чекали, поки все вирішать відповідні служби. Учениця додала, що подробиць не знає, оскільки в укритті зазвичай немає інтернету.

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Також у неї запитали, як відреагували батьки на ранковий обстріл та чи пускали в школу.

"Мама почала переживати і каже, що краще, можливо, залишитися вдома. Я кажу, що вже ж відбій, все добре, то я поїду", — зазначила дівчина.

Інша учениця розповіла, що також під час вибухів перебувала вдома, а потім вже побачила в новинах, що "шахед" впав біля її школи.

"На цей час всі, хто були в школі перебувають в укритті. Скоріше за все, вибух було чутно від падіння дрона, бо до цього я чула роботу ППО", — сказала вона.

Дівчина додала, що тримає зв'язок з однокласниками та класною керівницею, з ними все в порядку, але вони налякані. Також на місце прибула швидка допомога. Вона припустила, що це на випадок вибуху бойової частини БпЛА.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про загоряння на відкритій місцевості після атаки БпЛА на Київ.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці обстрілу та показав наслідки.