Обломки дрона упали на школу - ученица столичной школы рассказала детали

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Российские войска утром во вторник, 18 марта, атаковали Киев беспилотником. В результате обломки сбитого дрона упали на школу в Деснянском районе.

Ученица учебного заведения рассказала в комментарии Новини.LIVE, как узнала об атаке.

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"В момент падения я была дома, когда одевалась я, слышала эти взрывы, но думала, что где-то в лесу там сбивают. А когда ехала в школу, то мне написали об атаке. Я начала читать новости", — сказала девушка.

По ее словам, в тот момент одноклассники и учителя находились в укрытии и ждали, пока все решат соответствующие службы. Ученица добавила, что подробностей не знает, поскольку в укрытии обычно нет интернета.

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Также у нее спросили, как отреагировали родители на утренний обстрел и пускали ли в школу.

"Мама начала переживать и говорит, что лучше, возможно, остаться дома. Я говорю, что уже же отбой, все хорошо, то я поеду", — отметила девушка.

Напомним, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о возгорании на открытой местности после атаки БпЛА на Киев.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте обстрела и показал последствия.