Атака на Київську область 27 серпня — які наслідки та чим атакував ворог

Наслідки російської атаки по Києву. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Російські війська застосували комбінований метод під час атаки на Київ 27 серпня. Ворог використав різні типи ракет, а також ударні БпЛА. У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків збитих ракет та безпілотників.

Про це повідомив 27 серпня начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Чим атакували росіяни Київську область 27 серпня

Вночі, 27 серпня, росіяни застосували комбінований метод атаки: на Київ запускали ударні БпЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети. У Києві чотири рази оголошували повітряну тривогу, яка сумарно тривала понад п'ять годин.

"Спочатку вона була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо типу "Shahed". Беспілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України", — пояснив Попко.

Разом з ними одночасно злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-96МС та випустили ракети Х-101, які атакували Київ близько о 05:00.

Повітряний удар, як і вчора, 26 серпня, закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів, тобто таких, що поєднують в собі функцію безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет, щоб проводити розвідки та завдавати високоточних ударів.

Що вдалося збити та які руйнування

Сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько 15 ударних дронів та кілька ракет, проте точну кількість оприлюднять Повітряні сили згодом.

"Все, що летіло на столицю України – знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань", — повідомив Попко.

Небезпека для мешканців Київської області

Попри це, як попередив начальник КМВА, у Київській області станом на 09:11 триває повітряна тривога через ворожі БпЛА у небі. Дрони можуть прямувати на столицю, тож киян просять при оголошенні повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.