Виконувач обов’язків першого заступника голови КМВА Петро Пантелеєв. Фото: кадр з відео

У Києві планують посилити енергетичну стійкість міста та підготувати резервне теплопостачання для житлових будинків Троєщини. Крім того, столиця отримає ще 40 МВт потужності завдяки встановленню додаткових електростанцій. Вони забезпечуватимуть резервне живлення систем водопостачання під час перебоїв з електроенергією.

Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМВА Петро Пантелеєв, передає Новини.LIVE.

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Яке резервне живлення готують для Києва

За словами посадовця, нові електростанції використовуватимуть для резервного живлення систем водопостачання. Вони допомагатимуть підтримувати їхню роботу під час відключень електроенергії, однак не замінюватимуть основне живлення, а доповнюватимуть його.

Пантелеєв також повідомив, що підключення опалення вже триває в усіх районах Києва. Водночас у деяких будинках мешканці можуть самостійно визначати початок опалювального сезону. Це, зокрема, стосується будівель, де проводять термомодернізацію, а також випадків, коли мешканці прагнуть скоротити витрати на опалення.

На стабільність теплопостачання можуть впливати пошкодження теплових мереж та перебої з електроенергією. У разі аварій комунальні служби обіцяють оперативно проводити ремонтні роботи.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Київ отримає 10 додаткових генераторів для забезпечення безперебійної роботи водоканалу під час відключень електроенергії. Ще 21 резервне джерело живлення уряд передасть 12 громадам в інших регіонах України.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про ризик так званих "водних блекаутів" у Києві через тривалі відключення електроенергії. За його словами, знеструмлення на 2–3 години не повинні критично вплинути на водопостачання, однак якщо насосні групи не працюватимуть 8–10 годин, для відновлення тиску в системі знадобиться ще близько трьох годин стабільного електроживлення.