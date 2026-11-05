Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КМВА Петр Пантелеев. Фото: кадр из видео

В Киеве планируют укрепить энергетическую устойчивость города и организовать резервное теплоснабжение для жилых домов Троещины. Кроме того, столица получит еще 40 МВт мощности благодаря установке дополнительных электростанций. Они будут обеспечивать резервное питание систем водоснабжения во время перебоев с электроэнергией.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГВА Петр Пантелеев, передает Новини.LIVE.

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Какое резервное питание готовят для Киева

По словам чиновника, новые электростанции будут использоваться для резервного питания систем водоснабжения. Они будут помогать поддерживать их работу во время отключений электроэнергии, однако не будут заменять основное питание, а будут его дополнять.

Пантелеев также сообщил, что подключение отопления уже идет во всех районах Киева. В то же время в некоторых домах жильцы могут самостоятельно определять начало отопительного сезона. Это, в частности, касается зданий, где проводится термомодернизация, а также случаев, когда жильцы стремятся сократить расходы на отопление.

На стабильность теплоснабжения могут влиять повреждения тепловых сетей и перебои с электроэнергией. В случае аварий коммунальные службы обещают оперативно проводить ремонтные работы.

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Как сообщали Новини.LIVE, энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о риске так называемых "водных блэкаутов" в Киеве из-за длительных отключений электроэнергии. По его словам, отключения электроэнергии на 2–3 часа не должны критически повлиять на водоснабжение, однако если насосные группы не будут работать 8–10 часов, для восстановления давления в системе понадобится еще около трех часов стабильного электропитания.