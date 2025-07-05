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Пара хоче дати доньці ім’я на честь аварії в Чорнобилі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 08:08
Пара хоче дати доньці ім’я на честь аварії в Чорнобилі — Надія Чорнобиля
Колесо огляду у місті Прип'ять. Фото: Роман Кошмал

Несподіване ім’я для новонародженої дитини спричинило хвилю подиву, обурення й насмішок у соцмережах. Все почалося з того, що на форумі Reddit з’явився допис із запрошенням на baby shower, у якому пара майбутніх батьків радісно оголосила, що їхня донька носитиме ім’я Надія Чорнобиля (Chernobyl Hope).

Незвичайне запрошення опублікувала користувачка kittysogood.

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Дитину хочуть назвати на честь трагедії в Чорнобилі

На Reddit вірусно розлетілося запрошення на вечірку baby shower, де пара майбутніх батьків оголосила ім’я своєї доньки — Надія Чорнобиля (Chernobyl Hope).

Листівка з милим дизайном — рожевими слониками й сердечками — на перший погляд не викликала підозр. Але саме ім’я дитини стало предметом бурхливого обговорення й критики: тисячі користувачів були шоковані та сприйняли це як несмак або невігластво.

Як розповіла авторка поста під ніком kittysogood, вона особисто запитала батьків, чому вони обрали саме таке ім’я. Ті відповіли, що "воно просто красиво звучить" і не знали, що Чорнобиль асоціюється з однією з найбільших ядерних катастроф в історії.

Коли їм пояснили значення назви, пара була щиро здивована.

Надія Чорнобиля
Запрошення на baby shower. Фото: Reddit/kittysogood

Попри намагання деяких користувачів захистити батьків — мовляв, слово походить від назви рослини (полину), — більшість погодилася, що вибір вкрай невдалий і недоречний.

Крім того, стало відомо, що в повсякденному житті батьки хотіли називати доньку "Вишенькою" (Cherry), однак на офіційному запрошенні все ж було зазначено ім’я, пов’язане з Чорнобильською трагедією.

Ми також розповідали, коли Чорнобильську зону можна буде вважати безпечною для проживання.

Раніше ми писали про те, чи реально висаджувати рослини на полях поблизу Чорнобиля.

США діти імена Чорнобильська АЕС Чорнобиль
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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