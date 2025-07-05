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Пара хочет дать дочери имя в честь аварии в Чернобыле

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 08:08
Пара хочет дать дочери имя в честь аварии в Чернобыле - Надежда Чернобыля
Колесо обозрения в городе Припять. Фото: Роман Кошмал

Неожиданное имя для новорожденного ребенка вызвало волну удивления, возмущения и насмешек в соцсетях. Все началось с того, что на форуме Reddit появилось сообщение с приглашением на baby shower, в котором пара будущих родителей радостно объявила, что их дочь будет носить имя Надежда Чернобыля (Chernobyl Hope).

Необычное приглашение опубликовала пользовательница kittysogood.

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На Reddit вирусно разлетелось приглашение на вечеринку baby shower, где пара будущих родителей объявила имя своей дочери - Надежда Чернобыля (Chernobyl Hope).

Открытка с милым дизайном — розовыми слониками и сердечками - на первый взгляд не вызвала подозрений. Но само имя ребенка стало предметом бурного обсуждения и критики: тысячи пользователей были шокированы и восприняли это как безвкусицу или невежество.

Как рассказала автор поста под ником kittysogood, она лично спросила родителей, почему они выбрали именно такое имя. Те ответили, что "оно просто красиво звучит" и не знали, что Чернобыль ассоциируется с одной из крупнейших ядерных катастроф в истории.

Когда им объяснили значение названия, пара была искренне удивлена.

Надія Чорнобиля
Приглашение на baby shower. Фото: Reddit/kittysogood

Несмотря на попытки некоторых пользователей защитить родителей - мол, слово происходит от названия растения (полыни), — большинство согласилось, что выбор крайне неудачный и неуместный.

Кроме того, стало известно, что в повседневной жизни родители хотели называть дочь "Вишенкой" (Cherry), однако на официальном приглашении все же было указано имя, связанное с Чернобыльской трагедией.

Мы также рассказывали, когда Чернобыльскую зону можно будет считать безопасной для проживания.

Ранее мы писали о том, реально ли высаживать растения на полях вблизи Чернобыля.

США дети имена Чернобыльская АЭС Чернобыль
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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