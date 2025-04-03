Відставка секретаря Київради Володимира Бондаренка — Пашинна зробила заяву

Депутатка Лілія Пашинна. Фото: Слуга Народу

У Київській міській раді третина депутатів виступила за дострокове припинення повноважень секретаря Володимира Бондаренка. Зараз некомфортно працювати в стінах Київради, порядок денний якої формується деінде.

Про це повідомила депутатка Лілія Пашинна в коментарі Новини.LIVE.

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Пашинна наголосила, що це перший випадок, коли третина депутатів Київради вимагала дострокового припинення повноважень серетаря.

"Я не пам’ятаю, щоб раніше третина депутатів так прямо вимагала відставки секретаря. Сьогодні це сталося", — зазначила вона.

За словами депутатки, багато обранців відчувають дискомфорт від роботи в Київраді, порядок денний якої формується в якомусь іншому місці.

Також Пашинна додала, що вже накопичилося кілька тисяч нерозглянутих робочих питань.

"Ми розуміємо, що потрібні певні підготовчі заходи. У той же час у нас є кілька тисяч не розглянутих ще робочих питань. Розуміючи те, що на це все потрібно певні організаційні речі, на голосування за відставку, за нового. Тому розгляд звільнення Бондаренка призначено на вівторок", — підсумувала депутатка.

Нагадаємо, 3 квітня засідання Київради вперше за довгий час провів мер Віталій Кличко через тимчасове усунення секретаря Володимира Бондаренка, який є свідком у справі "Чисте місто".