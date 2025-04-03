Засідання Київської міської ради 3 квітня — підсумки

Засідання Київради. Фото: скриншот

У четвер, 3 квітня, засідання Київської міської ради вперше за довгий час провів мер Віталій Кличко. Це сталося через тимчасове усунення секретаря Володимира Бондаренка, який фігурує як свідок у справі "Чисте місто" після журналістського розслідування.

Про це повідомляє кореспондента Ірина Доля в ефірі День.LIVE.

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Підсумки засідання Київради

У Київраді готуються голосувати за звільнення секретаря та анонсують кадрові зміни.

Зокрема, депутати від "Слуги Народу" зібрали 40 підписів, необхідних для ініціювання розгляду питання звільнення Бондаренка. Остаточне рішення щодо його перебування на посаді ухвалять під час таємного голосування, яке відбудеться у вівторок, 8 квітня.

Також міська влада анонсувала звільнення керівників низки комунальних підприємств та зміни в земельній політиці столиці.

Крім того, на засіданні Київради депутатка та військовослужбовиця Аліна Михайлова запитала міського голову Віталія Кличка щодо корупції у столичній владі. Той відповів, що не вважає за необхідне виправдовуватися за речі, до яких не має стосунку.

Водночас депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко різко розкритикував сьогоднішнє засідання Київської міської ради. Він сказав, що Кличка погано підготували до сесії.

Разом із тим Київрада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови.