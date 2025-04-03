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Пашинная заявила, повестка Киевсовета формируется "где-то"

3 апреля 2025 19:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отставка секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко — Пашинная сделала заявление
Депутат Лилия Пашинная. Фото: Слуга Народа
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киевском городском совете треть депутатов выступила за досрочное прекращение полномочий секретаря Владимира Бондаренко. Сейчас некомфортно работать в стенах Киевсовета, повестка дня которого формируется в другом месте.

Об этом сообщила депутат Лилия Пашинная в комментарии Новини.LIVE.

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Пашинная отметила, что это первый случай, когда треть депутатов Киевсовета требовала досрочного прекращения полномочий серетаря.

"Я не помню, чтобы раньше треть депутатов так прямо требовала отставки секретаря. Сегодня это произошло", — отметила она.

По словам депутата, многие избранники испытывают дискомфорт от работы в Киевсовете, повестка дня которого формируется в каком-то другом месте.

Также Пашинная добавила, что уже накопилось несколько тысяч нерассмотренных рабочих вопросов.

"Мы понимаем, что нужны определенные подготовительные мероприятия. В то же время у нас есть несколько тысяч не рассмотренных еще рабочих вопросов. Понимая то, что на это все нужно определенные организационные вещи, на голосование за отставку, за нового. Поэтому рассмотрение увольнения Бондаренко назначено на вторник", — подытожила депутат.

Напомним, 3 апреля заседание Киевсовета впервые за долгое время провел мэр Виталий Кличко из-за временного отстранения секретаря Владимира Бондаренко, который является свидетелем по делу "Чистый город".

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