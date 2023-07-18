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Пекельна помста: на Київщині чоловіки спалили автівку свого опонента

18 липня 2023 16:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пекельна помста: на Київщині чоловіки спалили автівку свого опонента
Спалена автівка в Борисполі. Фото: Андрій Нєбитов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Борисполі двоє правопорушників знищили авто опонента. Усе через те, що між чоловіками виник сильний конфлікт.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Пекельна помста

За даними слідства, у ніч проти 18 липня зловмисники облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.

 

Спалена автівка в Борисполі. Фото: Андрій Нєбитов

"Провівши низку оперативно-розшукових заходів поліцейські  Київщини встановили учасників злочинного дуету. Ними виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі", — кажуть правоохоронці.

Покарання зловмисникам

Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

 

Один із затриманих зловмисників. Фото: Андрій Нєбитов

 

Один із затриманих зловмисників. Фото: Андрій Нєбитов

За скоєне паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме в Боряці, чоловік вирішив послухати російську музику прямо на вулиці. За це молодик отримав і повістку, і адміністративне правопорушення.

Додамо, що 17 липня у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.

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