Пекельна помста: на Київщині чоловіки спалили автівку свого опонента

Спалена автівка в Борисполі. Фото: Андрій Нєбитов

У Борисполі двоє правопорушників знищили авто опонента. Усе через те, що між чоловіками виник сильний конфлікт.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Пекельна помста

За даними слідства, у ніч проти 18 липня зловмисники облили машину легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли.

Спалена автівка в Борисполі. Фото: Андрій Нєбитов

"Провівши низку оперативно-розшукових заходів поліцейські Київщини встановили учасників злочинного дуету. Ними виявилися 27 та 23-річний місцеві жителі", — кажуть правоохоронці.

Покарання зловмисникам

Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Один із затриманих зловмисників. Фото: Андрій Нєбитов

Один із затриманих зловмисників. Фото: Андрій Нєбитов

За скоєне паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме в Боряці, чоловік вирішив послухати російську музику прямо на вулиці. За це молодик отримав і повістку, і адміністративне правопорушення.

Додамо, що 17 липня у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.