Адская месть: на Киевщине мужчины сожгли автомобиль своего оппонента

Сожженный автомобиль в Борисполе. Фото: Андрей Небитов

В Борисполе двое правонарушителей уничтожили автомобиль оппонента. Все потому, что между мужчинами возник сильный конфликт.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов .

Читайте также:

Адская месть

По данным следствия, в ночь на 18 июля злоумышленники облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Сожженный автомобиль в Борисполе. Фото: Андрей Небытов

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий полицейские Киевщины установили участников преступного дуэта. Ими оказались 27 и 23-летний местные жители", — говорят правоохранители.

Наказание злоумышленникам

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Один из задержанных злоумышленников. Фото: Андрей Небытов

Один из задержанных злоумышленников. Фото: Андрей Небытов

За совершенное поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области , а именно в Боряке, мужчина решил послушать русскую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.

Добавим, что 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.