Передача "Гуліверу" в управління АРМА — ТРЦ подаватиме апеляцію

ТРЦ Gulliver у Києві. Фото: Gulliver

У Торговому-розважальному центрі "Гулівер" назвали рішення про передачу ТРЦ в управління АРМА "неправосудним". Керівництво комплексу подаватиме апеляцію.

Про це йдеться у заяві пресслужби ТРЦ "Гулівер".

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"Раніше Шевченківський райсуд неодноразово наголошував, що встановлена судом заборона розпорядження майном є обов'язковою передумовою передачі активів в управління АРМА", — пише пресслужба.

Зазначається, що при цьому ні заборона розпорядження, ні заборона користування не застосовувалися судом при накладенні арешту на БФК Gulliver для збереження його як речового доказу (відповідно до ухвал Київського апеляційного суду від 09.04.2024 року у справі № 761/43264/23). Ані детектив БЕБ, ані прокурор не змогли пояснити, яким чином передача БФК Gulliver в управління АРМА сприятимуть збереженню такого речового доказу, особливо якщо брати до уваги обов’язок АРМА зберегти економічну вартість цього активу.

"Детектив БЕБ та прокурор фактично визнали, що в них немає розуміння, для чого передавати Gulliver в управління АРМА. Вони повністю проігнорували всі негативні наслідки такої передачі для власника Gulliver, для державних банків (у такому випадку буде припинено погашення кредиту перед ними) та державного бюджету (припинення сплати податків ТОВ "ТРИ О", якому належить Gulliver)", — йдеться у позиції ТРЦ.

Там додали, що від Державної податкової служби не надходило жодних повідомлень про податковий борг з боку ТОВ "ТРИ О". Також пресслужба пише, що офіційні довідки про це були надані і детективу БЕБ, і прокурорам, і суддям Шевченківського райсуду, як і висновки судових експертів, які "повністю спростували будь-які підозри в бік керівництва Gulliver щодо несплати податків".

Зазначають, що керівництву ТОВ "ТРИ О", яке є власником БФК Gulliver, не оголошувалось підозр у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Суд не отримав жодних доказів ані вчинення такого злочину, ні причетності до нього.

Матеріали за підозрою в ухиленні від сплати податків виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування за яким уже завершено. Питання про накладення арешту на Gulliver та передачу його в управління АРМА вирішувалось не в межах цього провадження, пише пресслужба.

"Рішення Шевченківського районного суду міста про передачу БФК Gulliver в управління АРМА суперечить не лише законодавству, а й здоровому глузду. Воно обов'язково буде оскаржене в Апеляційному судді", — заявили в "Гулівері".

Нагадаємо, в Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.

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