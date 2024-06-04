Передача "Гулливера" в управление АРМА — ТРЦ будет подавать апелляцию

ТРЦ Gulliver в Киеве. Фото: Gulliver

В торгово-развлекательном центре "Гулливер" назвали решение о передаче ТРЦ в управление АРМА "неправосудным". Руководство комплекса будет подавать апелляцию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ТРЦ "Гулливер".

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"Ранее Шевченковский райсуд неоднократно отмечал, что установленный судом запрет распоряжения имуществом является обязательной предпосылкой передачи активов в управление АРМА", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что при этом ни запрет распоряжения, ни запрет пользования не применялись судом при наложении ареста на БФК Gulliver для сохранения его в качестве вещественного доказательства (в соответствии с определениями Киевского апелляционного суда от 09.04.2024 года по делу № 761/43264/2). Ни детектив БЭБ, ни прокурор не смогли объяснить, каким образом передача БФК Gulliver в управление АРМА будет способствовать сохранению такого вещественного доказательства, особенно если учитывать обязанность АРМА сохранить экономическую стоимость этого актива.

"Детектив БЭБ и прокурор фактически признали, что у них нет понимания, для чего передавать Gulliver в управление АРМА. Они полностью проигнорировали все негативные последствия такой передачи для владельца Gulliver, для государственных банков (в таком случае будет прекращено погашение кредита перед ними) и государственного бюджета (прекращение уплаты налогов ООО "ТРИ О", которому принадлежит Gulliver)", — говорится в позиции ТРЦ.

Там добавили, что от Государственной налоговой службы не поступало никаких уведомлений о налоговом долге со стороны ООО "ТРИ О". Также пресс-служба пишет, что официальные справки об этом были предоставлены и детективу БЭБ, и прокурорам, и судьям Шевченковского райсуда, как и выводы судебных экспертов, которые "полностью опровергли какие-либо подозрения в сторону руководства Gulliver по неуплате налогов".

Отмечают, что руководству ООО "ТРИ О", которое является владельцем БФК Gulliver, не объявляли подозрения в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Суд не получил никаких доказательств ни совершения такого преступления, ни причастности к нему.

Материалы по подозрению в уклонении от уплаты налогов выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому уже завершено. Вопрос о наложении ареста на Gulliver и передаче его в управление АРМА решался не в рамках этого производства, пишет пресс-служба.

"Решение Шевченковского районного суда города о передаче БФК Gulliver в управление АРМА противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу. Оно обязательно будет обжаловано в Апелляционном судье", — заявили в "Гулливере".

Напомним, в Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.

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