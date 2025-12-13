Перехід ФОПів на ПДВ — Київ понесе збитків на 16 млрд гривень

Гроші. Ілюстративне фото: Мінфін

Вже наступного року Київ може зіштовхнутися із суттєвим дефіцитом бюджету через можливі зміни у системі оподаткування ФОПів. Перехід підприємців на ПДВ загрожує столиці втратою близько 16 мільярдів гривень доходів.

Про це в ефірі "Київського часу" заявила депутатка Київської міської ради Алла Шлапак.

Київ може втратити 16 млрд гривень доходів

Як повідомила посадовиця, проєкт бюджету Києва на наступний рік перебуває на фінальній стадії підготовки, однак місто може зіткнутися з серйозними фінансовими. Причиною цього може стати перехід фізичних осіб-підприємців на сплату ПДВ, що задасть збитків столичному бюджету.

"Передбачається перехід ФОПів на ПДВ, і відповідно це прямі втрати для місцевого бюджету, тому що єдиний податок зараховується на рахунки місцевого бюджету. По Києву це приблизно 16 мільярдів гривень. Це дуже значна сума при плануванні бюджету на наступний рік. І тому це питання в тому числі винесено заслуховування, зокрема директора Департаменту фінансів стосовно ризиків, пов'язаних із законодавчими змінами в частині оподаткування", — заявила Шлапак.

За словами депутатки, бюджетна комісія у вівторок, 16 грудня, проведе засідання, на якому розгляне бюджет столиці та програму соціально-економічного розвитку. А на четвер, 18 грудня, запланований можливий виніс бюджету на розгляд сесійної зали Київради.

