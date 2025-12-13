Видео
Переход ФЛП на НДС — депутат озвучила возможные убытки для Киева

Переход ФЛП на НДС — депутат озвучила возможные убытки для Киева

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 20:04
Переход ФОПов на НДС — Киев понесет убытков на 16 млрд гривен
Деньги. Иллюстративное фото: Минфин

Уже в следующем году Киев может столкнуться с существенным дефицитом бюджета из-за возможных изменений в системе налогообложения ФЛП. Переход предпринимателей на НДС грозит столице потерей около 16 миллиардов гривен доходов.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявила депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

Киев может потерять 16 млрд гривен доходов

Как сообщила чиновница, проект бюджета Киева на следующий год находится на финальной стадии подготовки, однако город может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Причиной этого может стать переход физических лиц-предпринимателей на уплату НДС, что нанесет ущерб столичному бюджету.

"Предполагается переход ФОПов на НДС, и соответственно это прямые потери для местного бюджета, потому что единый налог зачисляется на счета местного бюджета. По Киеву это примерно 16 миллиардов гривен. Это очень значительная сумма при планировании бюджета на следующий год. И поэтому этот вопрос в том числе вынесен на заслушивание, в частности директора Департамента финансов относительно рисков, связанных с законодательными изменениями в части налогообложения", — заявила Шлапак.

По словам депутата, бюджетная комиссия во вторник, 16 декабря, проведет заседание, на котором рассмотрит бюджет столицы и программу социально-экономического развития. А на четверг, 18 декабря, запланирован возможный вынос бюджета на рассмотрение сессионного зала Киевсовета.

убытки Киев ФЛП налоги НДС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
