Земельна комісія Києва не працює і місто втрачає гроші — що відомо

Кирило Фесик. Фото: кадр із відео

Голова Оболонської Районної державної адміністрації у місті Києві Кирило Фесик вказав на те, що київська земельна комісія практично не функціонує. Це створює безпосередні фінансові збитки для бюджету міста.

Про це Фесик розповів в ефірі "Київського часу" у п'ятницю, 12 грудня.

Київський бюджет отримує збитки

Через те, що земельна комісія не працює, Київ втрачає гроші буквально щодня, вважає голова Оболонської РДА Кирило Фесик. В ефірі "Київського часу" він зазначив, що такий стан справ створює прямі фінансові збитки для міського бюджету. Через це не ухвалюються рішення, необхідні для розвитку міста, а не лише ті, що стосуються сумнівних земельних схем.

"Я можу сказати, що є інший поганий наслідок, про який всі колеги знають — від цих земельних схем. Є таке, що на сьогодні земельна комісія не працює, і вона вже не працює більше ніж півроку. І місто від цього несе прямі збитки бюджету, тому що не приймаються важливі рішення. Інвестицій, в тому числі, не стає. Тому погано, що воно зараз не працює", — зазначив Фесик

Земельна комісія столиці наразі не працює, тому що її роботу зупинило корупційне розслідування "Чисте місто". Воно стосується масштабних зловживань під час укладання договорів із підрядниками на прибирання Києваі за допомогою "туалетної" схеми.

Нагадаємо, що НАБУ та САП оголосили підозру ексзаступнику голови КМДА у контексті справи "Чисте місто".

Раніше ми також інформували, що у Києві 8 жовтня зірвалося засідання земельної комісії Київради.