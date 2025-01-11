У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Майдані та перекривали рух транспорту — фото

Перекрили рух у Києві і слухали пісні РФ — поліція знайшла юнаків
Правоохоронці знайшли молодиків, які перекрили рух транспорту у центрі Києва задля розваги та знімали відео під російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності. З ними та їхніми батьками вже проводяться бесіди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 10 січня.
Що відомо про затриманих
У поліції зазначили, що встановила усіх учасників, які були зафіксовані на відео. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.
"Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.
Нагадаємо, 10 січня у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва, а також слухають російську музику.
Раніше ми повідомляли, що у Києві працівники поліції викрили та затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами.
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