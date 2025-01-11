У Києві затримали молодиків, які слухали російську музику на Майдані та перекривали рух транспорту — фото

Один із затриманих юнаків. Фото: поліція Києва

Правоохоронці знайшли молодиків, які перекрили рух транспорту у центрі Києва задля розваги та знімали відео під російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності. З ними та їхніми батьками вже проводяться бесіди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 10 січня.

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У поліції зазначили, що встановила усіх учасників, які були зафіксовані на відео. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.

"Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

Правоохоронці спілкуються із затриманими. Фото: поліція Києва

Розмова із затриманим юнаком у відділку. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, 10 січня у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва, а також слухають російську музику.

Раніше ми повідомляли, що у Києві працівники поліції викрили та затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами.