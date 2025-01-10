Мажори у Києві перекрили рух транспорту і слухали російську музику біля меморіалу загиблим воїнам — відео

Молодики перекрили рух транспорту у центрі столиці. Фото: скриншот

У центрі Києві невідомі молодики перекрили рух транспорту задля розваги, також знімали відео під російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності. Правоохоронці встановлюють цих осіб.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 10 січня.

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У поліції зазначили, що зараз правоохоронці встановлюють осіб, які, ймовірно, перекривали рух у середмісті столиці.

"У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику. На цей час поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що додаткову інформацію нададуть згодом.

Також ми писали, що у Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Поліція розпочала розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Києві працівники поліції викрили та затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами.