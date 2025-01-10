Мажори у Києві перекрили рух транспорту і слухали російську музику біля меморіалу загиблим воїнам — відео

У Києві молодики перекрили дорогу і слухали музику РФ — відео
У центрі Києві невідомі молодики перекрили рух транспорту задля розваги, також знімали відео під російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності. Правоохоронці встановлюють цих осіб.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 10 січня.
Розваги мажорів
У поліції зазначили, що зараз правоохоронці встановлюють осіб, які, ймовірно, перекривали рух у середмісті столиці.
"У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику. На цей час поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що додаткову інформацію нададуть згодом.
Також ми писали, що у Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку. Поліція розпочала розслідування.
Раніше ми повідомляли, що у Києві працівники поліції викрили та затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами.
Читайте Новини.LIVE!