В Киеве задержали молодых людей, которые слушали русскую музыку на Майдане и перекрывали движение транспорта — фото

Перекрыли дорогу в Киеве и слушали песни — полиция нашла парней
Правоохранители нашли молодых людей, которые перекрыли движение транспорта в центре Киева ради развлечения и снимали видео под российские песни возле мемориала погибшим воинам на Майдане Независимости. С ними и их родителями уже проводятся беседы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 10 января.
Что известно о задержанных
В полиции отметили, что установили всех участников, которые были зафиксированы на видео. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские.
"Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год", — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.
Напомним, 10 января в сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах Киева, а также слушают российскую музыку.
Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники полиции разоблачили и задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями.
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