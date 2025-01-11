В Киеве задержали молодых людей, которые слушали русскую музыку на Майдане и перекрывали движение транспорта — фото

Один из задержанных юношей. Фото: полиция Киева

Правоохранители нашли молодых людей, которые перекрыли движение транспорта в центре Киева ради развлечения и снимали видео под российские песни возле мемориала погибшим воинам на Майдане Независимости. С ними и их родителями уже проводятся беседы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 10 января.

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В полиции отметили, что установили всех участников, которые были зафиксированы на видео. С ними и их родителями уже общаются ювенальные полицейские.

"Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

Правоохранители общаются с задержанными. Фото: полиция Киева

Разговор с задержанным юношей в отделении. Фото: полиция Киева

Напомним, 10 января в сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах Киева, а также слушают российскую музыку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сотрудники полиции разоблачили и задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями.