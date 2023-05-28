Переможемо та покараємо, — в ОП прокоментували нічну атаку на Київ

Наслідки атаки на Київ. Фото: соцмережі

Росіяни цієї ночі атакували столицю дронами-камікадзе типу Shahed. Відомо про руйнування в кількох районах столиці, є жертви.

В Офісі Президента України вже відреагували на нічну атаку ворога. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак не стримував емоцій у Telegram.

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"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ… атака БПЛА. Віримо в ППО. І, звісно, відповідальність ворога обов‘язково буде. Вони програють, а ми переможемо та покараємо", — написав Єрмак

В ніч на неділю російські окупанти завдали масованого удару по Києву дронами-камікадзе. Понад 20 БПЛА ворога було збито, однак атака тривала практично усю ніч.

Руйнування в столиці

Влада Києва інформувала про руйнування в різних районах столиці.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах дев’ятиповерхового будинку.

внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах дев’ятиповерхового будинку. У Голосіївському районі столиці — через влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула.

столиці — через влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула. Дарницький район . Внаслідок влучання уламків, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

. Внаслідок влучання уламків, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над Оболонським районом у Києві ППО збили ворожу ціль.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що ППО знищила вже понад 20 БПЛА поблизу столиці. Мер закликав перебувати у безпечних місцях, адже повітряна тривога у Києві не скасована.