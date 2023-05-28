Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Переможемо та покараємо, — в ОП прокоментували нічну атаку на Київ arrow

Переможемо та покараємо, — в ОП прокоментували нічну атаку на Київ

28 травня 2023 05:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Переможемо та покараємо, — в ОП прокоментували нічну атаку на Київ
Наслідки атаки на Київ. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни цієї ночі атакували столицю дронами-камікадзе типу Shahed. Відомо про руйнування в кількох районах столиці, є жертви.

В Офісі Президента України вже відреагували на нічну атаку ворога. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак не стримував емоцій у Telegram.

Читайте також:

"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ… атака БПЛА. Віримо в ППО. І, звісно, відповідальність ворога обов‘язково буде. Вони програють, а ми переможемо та покараємо", — написав Єрмак

В ніч на неділю російські окупанти завдали масованого удару по Києву дронами-камікадзе. Понад 20 БПЛА ворога було збито, однак атака тривала практично усю ніч.

Руйнування в столиці

Влада Києва інформувала про руйнування в різних районах столиці.

  • У Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах дев’ятиповерхового будинку.
  • У Голосіївському районі столиці — через влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула.
  • Дарницький район. Внаслідок влучання уламків, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
  • Над Оболонським районом у Києві ППО збили ворожу ціль.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що ППО знищила вже понад 20 БПЛА поблизу столиці. Мер закликав перебувати у безпечних місцях, адже повітряна тривога у Києві не скасована. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB