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Победим и накажем, — в ОП прокомментировали ночную атаку на Киев

28 мая 2023 05:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Победим и накажем, — в ОП прокомментировали ночную атаку на Киев
Последствия атаки на Киев. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россияне этой ночью атаковали столицу дронами-камикадзе типа Shahed. Известно о разрушениях в нескольких районах столицы, есть жертвы.

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на ночную атаку противника. Глава Офиса Президента Андрей Ермак не сдерживал эмоций в Telegram.

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"История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян. Древний Киев. Украинский Киев… атака БПЛА. Верим в ПВО. И, конечно, ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы победим и накажем", — написал Ермак.

В ночь на воскресенье российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву дронами-камикадзе. Более 20 БПЛА врага были сбиты, однако атака продолжалась практически всю ночь.

Разрушения в столице

Власти Киева информировали о разрушениях в разных районах столицы.

  • В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА вспыхнула крыша девятиэтажного дома.
  • В Голосеевском районе столицы из-за попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб.
  • Дарницкий район. В результате попадания обломков, в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется.
  • Над Оболонским районом в Киеве ПВО сбили враждебную цель.

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что ПВО уничтожило уже более 20 БПЛА вблизи столицы. Мэр призвал находиться в безопасных местах, ведь воздушная тревога в Киеве не отменена.

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