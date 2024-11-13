Чорнобильську зону відчуження засаджують деревами — 70 га нового лісу цього року

У Чорнобильській зоні відчуження саджають дерева. Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

У Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Цього року на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев.

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Читайте також:

Саджанець в Чорнобильській зоні. Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Засадження лісом Чорнобильської зони відчуження

Цього року Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща" створило нові лісові насадження на площі близько 70 га.

"Ці ділянки мають виснажений ґрунт і потребують особливого догляду, оскільки природа не здатна самостійно відновити ці території", — йдеться в повідомленні.

Сіянці висаджували фахівці Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща" та працівники Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Екологи садять дерева. Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Засадження деревами Чорнобильської зони. Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Нагадаємо, на Чорнобильській АЕС мають вивчити стан конструкцій об'єкта "Укриття", або, як його ще прозвали в народі, "саркофаг", який був збудований у листопаді 1986 року, та визначити, які з них потрібно негайно демонтувати, а які можуть ще залишатися якийсь час.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Чорнобилі розташований один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога", шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС. П’ять хвилин перебування поруч можуть призвести до смерті за два дні.