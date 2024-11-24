Чернобыльская зона — как животные пережили оккупацию

Животные в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Несмотря на войну и регулярные обстрелы, в Чернобыльской зоне отчуждения живет много животных. Недавно фотоловушки зафиксировали там волка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рысь и енотовидную собаку.

Об этом пишет BBC.

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Оккупация Чернобыльской зоны

Как известно, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан в 2016 году. После аварии на ЧАЭС в зоне появились уникальные животные, а природа восстановилась в отсутствие людей.

Так, по состоянию на данный момент известно, что в заповеднике обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины. Ученые наблюдают за ними, изучают. До войны их считали с помощью дронов. Сейчас такие полеты там запрещены, однако для этого используют ловушки, установленные по всей зоне.

Лиса в Чернобыльской зоне. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Кабаны в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Животные попали на фотоловушку в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Начало полномасштабной войны внесло свои коррективы и из-за оккупации доступ к части фотоловушек был потерян. Кроме того, из-за заминирования и близости к границам большая часть территории закрыта для ученых.

Чернобыльскую зону деоккупировали 1 апреля 2022 года. Уже летом заповедник возобновил работу: заработали офисы, на работу вернулись все работники. Однако россияне разграбили офисы и увезли из них все ценное. Заповедник потерял оборудования, но, несмотря на войну, ученые продолжают работать.

Как живут животные в Чернобыле

Те фотоловушки, которые уцелели во время оккупации, продолжают работать и фиксировать животных в зоне. Кроме того, ученые вместе с военными проверяют территорию на взрывчатку и получают данные из фотоловушек, к которым долгое время не было доступа.

Животные в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Волки в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Руководитель научного отдела заповедника Денис Вишневский заявил, что происходящее в зоне во время оккупации — очень большой стресс для животных. Однако сильного влияния на них война не оказала.

"Авиация, обстрелы, заминирование, или пожар весной 2022 года во время оккупации, которую некому было тушить, — все это стресс для животных. Но территория заповедника велика. Животным есть, куда отойти, есть, где спрятаться. По нашим наблюдениям, сильного влияния на них война, к счастью, не имела", — рассказал ученый.

Он также поделился, что недавно в Чернобыле зафиксировали волка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рысь и енотовидную собаку.

Олени в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Животные в Чернобыльской зоне. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Медведи в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Енотовидная собака. Фото: facebook/zapovidnyk2018

По словам ученого Вишневского, нет данных, что во время войны в зоне отчуждения уменьшилось количество животных. Как и до войны, сейчас в этих диких лесах пасется табун лошадей Пржевальского, а также появились дикие коровы.

Ранее коровы держали "самоселы", однако когда их хозяева умирали, стадо начало жить на свободе. Эти коровы относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. Как и другие жители заповедника, одичавшие коровы часто используют заброшенные здания для защиты от ветра и дождей.

Стадо коров в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Вишневский отметил, что для коров полно еды в пойме, а когда зимой падает снег, то они копытами выкапывают из-под него сухую траву. Однако сфотографировать их очень трудно, ведь это не медленные коровы, которых мы знаем.

"Они хорошо ориентируются, сплачиваются и при малейшей опасности убегают и быстро перемещаются быстро. У одичавших коров Чернобыля нет нужды доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят. Сейчас в заповеднике проживает стадо из около 20 животных. Они пережили оккупацию и продолжают осваивать просторы заповедника", — пояснил руководитель научного отдела заповедника

Напомним, недавно ученые разгадали тайну радиоактивных кабанов из Чернобыля.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне отчуждения высадили 70 гектаров нового леса.