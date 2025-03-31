Перша жінка-машиністка київського метро — нею стала Катерина Єсипчук

Машиністка метро Катерина Єсипчук. Фото: "Ти Київ"

У київському метрополітені з’явилася перша жінка-машиністка. Нею стала 25-річна Катерина Єсипчук із Мирнограда Донецької області.

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Про це пише "ТиКиїв".

Перша жінка-машиністка у Києві

Катерина переїхала до Києва кілька років тому і вже встигла попрацювати в столичній підземці на різних посадах. Свій трудовий шлях у КП "Київський метрополітен" вона розпочала у 2020 році зі старшого касира, згодом перейшла на посаду інспекторки загону оперативного контролю в службі охорони. А цього року, після здобуття диплома інженера-механіка в Національному транспортному університеті, побачила оголошення про набір на курси машиністів і вирішила спробувати.

Катерина Єсипчук у вагоні метро. Фото: "Ти Київ"

На курсах Катерина була не одна — разом із нею навчалися й інші жінки. Проте не всім вдалося дійти до кінця: одна не склала іспити, друга пішла через сімейні обставини, третя відмовилася перед практикою, зрозумівши, що це не її шлях. Сама ж Єсипчук зізнається: перші виїзди були справжнім випробуванням. Робота виявилася непростою не лише через технічну складність. Застарілі вагони, де крани часом не слухаються з першого разу, додають труднощів. А ще — пасажири, які затримують двері чи створюють натовпи під час тривог.

"На перших порах я їздила з машиністом: він за мене дуже хвилювався, постійно був "на підхваті". Пам'ятаю, що в перші три-чотири зміни я рефлекторно пробувала гальмувати ногою. Це наче впертися в підлогу з думками, а чи зупинимося ми взагалі — адже кожен рухомий склад зупиняється по-своєму. Я приходила додому з мокрими руками й тремтячими ногами, хвилювалася, що поки не все розуміла", — каже жінка.

Жінка керує поїздом метро. Фото: "Ти Київ"

Утім, Катерина зазначає: до цього звикаєш. Навіть до стереотипів про "нежіночу" професію вона вже ставиться спокійно.

"У кожного своя думка, але якщо я хочу спробувати — чому ні? Вийде? Чудово! Не вийде? Принаймні я намагалася. Зараз у моєму оточенні всі мене підтримують — і для мене це головне. А від колег-чоловіків якщо й могли проскочити смішки чи жарти, то хіба на початку — тепер усе налагодилося", — додає вона.

Про свій вибір Катерина довго нікому не розповідала. Першим дізнався її чоловік, пожежник ДСНС, який працює позмінно. Він сприйняв ідею дружини із захватом. Батьки ж дізналися вже після того, як усе сталося, і хоч спершу сумнівалися, зрештою підтримали доньку.

"А ось ледь не першим довідався мій чоловік. Сприйняв із захватом і сказав мені: "Спробуй! Якщо не вийде — нічого страшного, а якщо так — вперед!". Зараз ми з чоловіком бачимося, хіба коли випадають спільні вихідні — він пожежник і працює позмінно. Але я завжди відчуваю від нього шалену підтримку", — підсумувала машиністка.

Раніше у КМДА показали, як ремонтують вагони у київському метрополітені.

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