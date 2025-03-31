Первая женщина-машинистка киевского метро — ею стала Екатерина Есипчук

Машинистка метро Екатерина Есипчук. Фото: "Ти Кихв"

В киевском метрополитене появилась первая женщина-машинистка. Ею стала 25-летняя Екатерина Есипчук из Мирнограда Донецкой области.

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Об этом пишет "ТиКиїв".

Первая женщина-машинист метро в Киеве

Екатерина переехала в Киев несколько лет назад и уже успела поработать в столичной подземке на разных должностях. Свой трудовой путь в КП "Киевский метрополитен" она начала в 2020 году со старшего кассира, впоследствии перешла на должность инспектора отряда оперативного контроля в службе охраны. А в этом году, после получения диплома инженера-механика в Национальном транспортном университете, увидела объявление о наборе на курсы машинистов и решила попробовать.

Екатерина Есипчук в вагоне метро. Фото: "Ты Киев"

На курсах Екатерина была не одна — вместе с ней учились и другие женщины. Однако не всем удалось дойти до конца: одна не сдала экзамены, вторая ушла по семейным обстоятельствам, третья отказалась перед практикой, поняв, что это не ее путь. Сама же Есипчук признается: первые выезды были настоящим испытанием. Работа оказалась непростой не только из-за технической сложности. Устаревшие вагоны, где краны порой не слушаются с первого раза, добавляют трудностей. А еще — пассажиры, которые задерживают двери или создают толпы во время тревог.

"На первых порах я ездила с машинистом: он за меня очень волновался, постоянно был "на подхвате". Помню, что в первые три-четыре смены я рефлекторно пробовала тормозить ногой. Это как упереться в пол с мыслями, а остановимся ли мы вообще — ведь каждый подвижной состав останавливается по-своему. Я приходила домой с мокрыми руками и дрожащими ногами, волновалась, что пока не все понимала", — говорит женщина.

Женщина управляет поездом метро. Фото: "Ты Киев"

Впрочем, Екатерина отмечает: к этому привыкаешь. Даже к стереотипам о "неженской" профессии она уже относится спокойно.

"У каждого свое мнение, но если я хочу попробовать — почему нет? Получится? Отлично! Не получится? По крайней мере я пыталась. Сейчас в моем окружении все меня поддерживают — и для меня это главное. А от коллег-мужчин если и могли проскочить смешки или шутки, то разве что в начале — теперь все наладилось", - добавляет она.

О своем выборе Екатерина долго никому не рассказывала. Первым узнал ее муж, пожарный ГСЧС, который работает посменно. Он воспринял идею жены с восторгом. Родители же узнали уже после того, как все произошло, и хотя сначала сомневались, в конце концов поддержали дочь.

"А вот чуть ли не первым узнал мой муж. Воспринял с восторгом и сказал мне: "Попробуй! Если не получится — ничего страшного, а если да — вперед!". Сейчас мы с мужем видимся разве что во время совместных выходных — он работает пожарным по сменам. Но я всегда чувствую от него бешеную поддержку", - подытожила машинистка.

Ранее в КГГА показали, как ремонтируют вагоны в киевском метрополитене.

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