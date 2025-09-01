Видео
Первый звонок 2025 в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Первый звонок 2025 в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:05
Первый звонок 2025 — как начался учебный год в Киеве
Первый звонок в 96-й школе в Киеве Фото: Новини.LIVE

Каждый год 1 сентября отмечают День знаний. Сегодня тысячи школьников начали учебный год и провели праздничные линейки.

Как начался учебный год в 96 школе Киева, которая пострадала от вражеского обстрела — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Как прошел первый звонок в Киеве

Сегодня в 96 школе в Киеве состоялись торжества ко Дню знаний. В апреле этого года учебное заведение пострадало в результате обстрела. Однако школу отремонтировали за счет ЮНИСЕФ при содействии Германии.

Школа №96 в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Представители ЮНИСЕФ и Германии в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE
Первый звонок в 96 школе Киева. Фото: Новини.LIVE

Школьники будут учиться в восстановленных классах и уже пришли в стены родной школы на первый урок.

Директор школы Лариса Жук рассказала, что 25 апреля после обстрелов РФ в учебном заведении было выбито 130 окон и 48 дверей. На третьем этаже также были разрушены стены, сейчас там до сих пор продолжается восстановление. Также пострадало некоторое оборудование.

Вспоминая ту ночь, когда оккупационная армия атаковала Киев, педагог рассказала, что в школе стоит пожарная система Ajax и она получает все оповещения о повреждениях на телефон.

"Когда произошло повреждение, мне на телефон поступил сигнал. В то время я находилась дома и уже через 17 минут прибыла на место. Тогда укрытие было переполнено, там были раненые люди, в том числе дети. Сразу приехали спасатели, представители Красного Креста, которые оказывали первую необходимую помощь. В учебном заведении не было света", — поделилась директор школы.

Лариса Жук также добавила, что больше всего ее поразило, как люди помогали не только друг другу, но и животным. По ее словам, в ту ночь было много собак, которые потеряли своих хозяев и бегали не только по укрытию, но и по школе.

Она поблагодарила всех благотворителей, которые помогли восстановить учебное заведение, в частности, организации детского фонда ЮНИСЕФ.

Отметим, что это та самая школа, ученики которой присоединились к помощи жителям района, который пострадал и до последнего ждали на руинах дома своего одноклассника, который, к сожалению, погиб тогда.

Напомним, празднование 1 сентября в Киеве прервали сирены. Детей оперативно вывели в укрытия, чтобы обеспечить безопасность во время возможных атак.

Также мы писали, что депутат объяснил, почему в столице не строят подземные школы. По его словам, это связано с текущей ситуацией с безопасностью.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
