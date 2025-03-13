Метро на Виноградар у Києві — зведуть перший в Україні двоповерховий тунель

Перший в Україні — у метро Києва зводять двоповерховий тунель
У Києві триває будівництво метро на Виноградар і зараз там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Це нестандартне рішення ухвалили через щільну забудову на території.
Про це розповів головний інженер КП "Київський метрополітен" Арсен Ісаков в ефірі телеканалу "Київ 24".
Будівництво двоповерхового тунелю в метро Києва
Ісаков розповів, що зараз вже готовий правий тунель від станції метро "Сирець" до станції "Мостицька". Загалом, будівельники проводять підготовчі роботи на шести майданчиках, а на одній ділянці вже розпочалось будівництво двоповерхового тунелю.
Як пояснив головний інженер, це рішення доволі нестандартне, але воно зумовлене тим, що в місті щільна забудова і немає дуже багато простору.
"Ми не можемо в класичному стилі будувати два тунелі. Вони на початку будуються як зазвичай — паралельно один одному. А потім вони сходяться і виходять на другий рівень", — поділився Арсен Ісаков.
Крім того, він додав, що зараз будується моноліт тунелю на цьому об'єкті. Будівельники намагаються виконувати шумні роботи вдень, аби не заважати містянам.Кінцевий термін будівництва метро — 1 квартал 2027 року.
Нагадаємо, нещодавно в мережі показали фото, як будують метро на Виноградар. Роботи виконуються одночасно на кількох ділянках.
Також ми писали, що будівництво метро на Виноградар стало найдорожчою закупівлею для столиці за минулий рік.
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