Суд відправив голову Броварської РДА під варту

Чоловічі руки у кайданках. Ілюстроване фото: Istock

Шевченківський суд Києва прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави щодо Володимира Майбоженка на 59 днів. Його звинувачують у скоєнні ДТП за стану алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє видання "Страна UA" в суботу, 27 квітня.

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Запобіжний захід для Майбоженка

Володимир Майбоженко, який підозрюється у скоєнні ДТП, в результаті якого були постраждалі люди у Броварах, був приведений до Шевченківського суду Києва для прийняття відповідного рішення.

Враховуючи серйозність злочину, суд прийняв рішення про тримання Майбоженка під вартою без можливості внесення застави на строк у 59 днів.

ДТП в Броварах

Нагадаємо, що інцидент стався 26 квітня 2024 року в Броварах, коли Майбоженко за кермом автомобіля проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За даними тестування приладом Drager, у водія був виявлений вміст алкоголю 2.31 проміле, що свідчить про значне перевищення допустимої норми.

Унаслідок цього ДТП чотирьох осіб, серед яких одна дитина, було госпіталізовано до лікарні. Медична експертиза показала, що двом постраждалим діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони зараз перебувають у реанімаційному відділенні. Ще двох постраждалих отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Наразі лікарі продовжують надавати необхідну допомогу постраждалим в дорожньо-транспортній пригоді за участі голови Броварської районної державної адміністрації. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

Нагадаємо, що до цього голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру.