ДТП в Броварах — экс-глава РГА Владимир Майбоженко получил мягкое наказание

Экс-глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко проходит алкотест. Фото: скриншот

Броварской горрайонный суд вынес приговор по делу в отношении бывшего председателя Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимира Майбоженко. Он в апреле 2024 года устроил пьяное ДТП в Броварах, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает журналист Андрей Качор и пресс-служба Киевской областной прокуратуры в понедельник, 27 января.

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Какое решение суда

Суд назначил Майбоженку штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, он будет лишен права управлять автомобилем на три года. Также суд обязал бывшего чиновника оплатить 31 432 гривны за судебные экспертизы и другие расходы, связанные с судебным процессом.

Что касается его автомобиля марки Volvo, то суд принял решение вернуть его Майбоженку, поскольку машина находилась на штрафплощадке после ДТП.

В прокуратуре заявили, что не согласны с решением суда и планируют подать апелляцию. Там отмечают невозможность заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствие положений соглашения интересам общества и нарушение требований Уголовного кодекса Украины.

"Киевская областная прокуратура не соглашается с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-главы Броварской РГА", — говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, свидетельствующих об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного преступления со стороны обвиняемого.

"Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано", — подытожили правоохранители.

Сообщение прокуратуры

Напомним, ДТП произошло 26 апреля 2024 года в Броварах, когда Владимир Майбоженко за рулем автомобиля проехал перекресток на красный свет, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По данным тестирования прибором Drager, у водителя было обнаружено содержание алкоголя 2.31 промилле, что свидетельствует о значительном превышении допустимой нормы.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Владимира Майбоженко с должности главы Броварской районной военной администрации.