Скандал у КМДА — після застілля на роботі посадовиця написала заяву на звільнення

Застілля з алкоголем у КМДА. Фото: скриншот

Нещодавно у мережі зʼявилося відео з 2022 року, на якому у Київській міській державній адміністрації відбулася пʼяна гулянка. Після публічного поширення одна з посадовиць вирішила написати заяву на звільнення.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на запит до КМДА у вівторок, 6 травня.

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Відомо, що заяву на звільнення написала директорка Управління туризму Марина Радова.

Марина Радова. Фото: facebook.com/gotokyiv

У КМДА повідомили, що станом на 5 травня Марина Радова перебуває на лікарняному.

На скандальному відео також видно співробітників Управління, декого з них уже звільнили. Наразі триває внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, 29 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому посадовці КМДА вживають алкоголь просто на робочому місці.

А 26 квітня, у День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу, перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував святкування Дня народження.