Скандал у КМДА — після застілля на роботі посадовиця написала заяву на звільнення

Пʼяна гулянка в КМДА — одна з посадовиць вирішила звільнитися
Нещодавно у мережі зʼявилося відео з 2022 року, на якому у Київській міській державній адміністрації відбулася пʼяна гулянка. Після публічного поширення одна з посадовиць вирішила написати заяву на звільнення.
Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на запит до КМДА у вівторок, 6 травня.
Звільнення після застілля
Відомо, що заяву на звільнення написала директорка Управління туризму Марина Радова.
У КМДА повідомили, що станом на 5 травня Марина Радова перебуває на лікарняному.
На скандальному відео також видно співробітників Управління, декого з них уже звільнили. Наразі триває внутрішнє розслідування.
Нагадаємо, 29 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому посадовці КМДА вживають алкоголь просто на робочому місці.
А 26 квітня, у День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу, перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував святкування Дня народження.
Читайте Новини.LIVE!