Скандал в КГГА — после застолья на работе чиновница написала заявление на увольнение

Застолье с алкоголем в КГГА. Фото: скриншот

Недавно в сети появилось видео с 2022 года, на котором в Киевской городской государственной администрации состоялась пьяная гулянка. После публичного распространения одна из чиновниц решила написать заявление на увольнение.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на запрос в КГГА во вторник, 6 мая.

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Известно, что заявление на увольнение написала директор Управления туризма Марина Радова.

Марина Радова. Фото: facebook.com/gotokyiv

В КГГА сообщили, что по состоянию на 5 мая Марина Радова находится на больничном.

На скандальном видео также видно сотрудников Управления, некоторых из которых уже уволили. Сейчас продолжается внутреннее расследование.

Напомним, 29 апреля в соцсетях появилось видео, на котором чиновники КГГА употребляют алкоголь прямо на рабочем месте.

А 26 апреля, в День траура по погибшим в результате российского обстрела, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник устроил празднование Дня рождения.