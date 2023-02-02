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​​​​​​​П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: двом організаторам оголосили підозру

2 лютого 2023 10:47
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Організаторів п'яних вечірок звинуватили у створенні і розповсюдженні порноконтенту
Блогерів звинуватили у виготовлені і розповсюдженні забороненого контенту
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Двом блогерами, які у Києві знущалися над дівчатами, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Підозра і запобіжний захід

Після проведення обшуків двом організаторам п’яних вечірок, на яких дівчат споювали і ґвалтували, було оголошено підозру.

Клопотання про обрання їм відповідного запобіжного заходу скероване до суду.

У чому ж звинуватили організаторів скандальних вечірок

Підозру молодикам оголосили за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

"За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок для подальшого розповсюдження", — заявили у Офісі генерального прокурора.

Подробиці скандалу

Громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко 31 січня повідомила у Fаcebook про те, що у Києві компанія молодиків споює дівчат, а тоді ґвалтує і знімає це на відео. Кадри насильства вони поширюють у соціальних мережах та закритих каналах у Telegram.

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками, і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", — написала Кравченко.

За її даними, ці хлопці, компанія 5-7 осіб двадцятирічного віку з Івано-Франківська переїхали до Києва. У столиці вони влаштовують "вечірки", знімають все на відео та називають це "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Після хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає, — має голову на плечах, і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли на ***", — заявив хлопець. 

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики. Він запевнив, що все це — їхній вибір.

Нагадаємо, що омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу Генерального прокурора щодо забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Фото: Офіс генпрокурора

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