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​​​Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение

2 февраля 2023 10:47
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Организаторов пьяных вечеринок обвинили в создании и распространении порноконтента
Блоггеров обвинили в изготовлении и распространении запрещенного контента
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Двум блогерам, которые в Киеве издевались над девушками, объявили подозрение. Они обвиняются в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Подозрение и мера пресечения

После проведения обысков двум организаторам пьяных вечеринок, на которых девушек спаивали и насиловали, было объявлено подозрение.

Ходатайство об избрании им соответствующей меры пресечения направлено в суд.

В чем же обвинили организаторов скандальных вечеринок

Подозрение молодым людям объявили по фактам изготовления, хранения и распространения изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемые договорились создавать контент сексуально-насильственного характера с участием женщин для дальнейшего распространения", — заявили в Офисе генерального прокурора.

Подробности скандала

Общественная деятельница, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко 31 января сообщила в Facebook о том, что в Киеве компания молодых людей спаивает девушек, а потом насилует и снимает это на видео. Кадры насилия они распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

"Подписница сбросила аккаунт чуваков, которые устраивают вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем и ксанаксом, потом снимают их без сознания, голыми. Есть видео сцен изнасилования руками, и выкладывают это в Instagram и в закрытые группы Telegram", — написала Кравченко.

По ее данным, эти ребята, компания 5-7 человек двадцатилетнего возраста из Ивано-Франковска переехали в Киев. В столице они устраивают "вечеринки", снимают все на видео и называют это "Покажем вам, какие кругом шл*хи".

После волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает, имеет голову на плечах, и я очень очень счастлив, что у меня есть сознательная аудитория, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики. Он заверил, что все это их выбор.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Главное управление Национальной полиции и Офис Генерального прокурора по поводу обеспечения проведения безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенных правонарушений и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Фото: Офис генпрокурора

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