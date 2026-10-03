У Києві 20-річний слюсар викрав трамвай, щоб покататися

Працівник поліції та затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

У Києві 20-річний слюсар, який був в алкогольному стані, викрав трамвай та вирушив по одному із маршрутів. Він пояснив, що вирішив покататися, оскільки йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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Киянин викрав трамвай, аби покататися

"До поліції Києва надійшло повідомлення від диспетчерки трамвайного депо про зникнення резервного трамвая з території підприємства. Для зʼясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", — йдеться у повідомленні.

Трамвай, який викрав 20-річний слюсар. Фото: Нацполіція

Правоохоронці з’ясували, що до викрадення трамвая причетний 20-річний працівник трамвайного депо, який працює слюсарем механізованої дільниці.

Увечері, дочекавшись моменту, коли поруч нікого не було, хлопець проник до кабіни вагона, запустив його та почав рух за одним із маршрутів у бік станції метро "Бориспільська".

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Поліцейські затримали чоловіка. Під час перевірки на стан спʼяніння "Драгер" показав 1,41 проміле. Чоловік пояснив правоохоронцям свій вчинок тим, що незаконно заволодів трамваєм, бо йому дуже подобається на ньому їздити.

Слідчі Дніпровського управління поліції оголосили фігуранту підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

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