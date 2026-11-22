Пять этажей дома разрушены в Киевской области после атаки: фоторепортаж
В воскресенье, 22 ноября, российский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в поселке Димер Вышгородского района Киевской области. В результате удара часть подъезда обрушилась, а в здании вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, которые расчищают завалы и ищут людей. Под обломками ещё могут находиться жильцы дома.
О ситуации с места происшествия сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.
В Димере под завалами дома ищут людей
Пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан рассказала, что поиски продолжаются. Количество людей, которые могут оставаться под обломками, еще устанавливают.
"По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек, но эта информация уточняется и проверяется, так как есть сведения, что некоторые люди до сих пор не выходят на связь", — сообщила Рубан.
К работам привлекли тяжелую инженерную технику и кинологов ГСЧС с собаками. Поиски затрудняют большие бетонные плиты и разрушенные перекрытия.
По словам пресс-секретаря, под завалами также может находиться ребенок. Эта информация в настоящее время проверяется.
На месте создан штаб помощи пострадавшим. С жителями работают психологи.
Очевидица рассказала о первых минутах после удара РФ
Местная жительница Мария Андреевна, проживающая в соседнем доме, рассказала журналистке Новини.LIVE о моменте взрыва.
"Я не спала, было пять часов три минуты. Я как раз посмотрела на мобильный. И такой неестественный взрыв, зарыв", — вспомнила она.
От взрывной волны пострадала и её квартира. Женщина рассказала, что повреждены балкон и окно. После удара она вышла на улицу и увидела сильный пожар в соседнем доме.
По словам очевидца, люди громко кричали. Впоследствии на место прибыли спасатели.
Мария Андреевна также отметила, что перед взрывом не слышала сигнала воздушной тревоги. После атаки она обратилась за помощью и написала заявление о повреждении жилья.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Димеру пострадали два человека. Подросток 2010 года рождения получил множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали. Также ранение стопы получила 22-летняя девушка. Медики оказали ей помощь на месте.
Также Новини.LIVE писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно 14 человек, которые после атаки не выходят на связь. Из поврежденного дома спасатели эвакуировали девять жителей, среди которых один ребенок. Пожар удалось локализовать.