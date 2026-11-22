Спасатели разбирают разрушенные конструкции в результате российского удара по Димеру в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 ноября, российский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в поселке Димер Вышгородского района Киевской области. В результате удара часть подъезда обрушилась, а в здании вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, которые расчищают завалы и ищут людей. Под обломками ещё могут находиться жильцы дома.

О ситуации с места происшествия сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Масштабные разрушения пятиэтажного дома в Димере после утренней атаки РФ 22 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Димере под завалами дома ищут людей

Пресс-секретарь Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан рассказала, что поиски продолжаются. Количество людей, которые могут оставаться под обломками, еще устанавливают.

Строительный мусор вывозят с места разрушений в Димере с помощью спецтехники. Фото: Новини.LIVE

"По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек, но эта информация уточняется и проверяется, так как есть сведения, что некоторые люди до сих пор не выходят на связь", — сообщила Рубан.

Спецтехника работает возле разрушенного подъезда многоэтажного дома в Димере. Фото: Новини.LIVE

К работам привлекли тяжелую инженерную технику и кинологов ГСЧС с собаками. Поиски затрудняют большие бетонные плиты и разрушенные перекрытия.

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По словам пресс-секретаря, под завалами также может находиться ребенок. Эта информация в настоящее время проверяется.

На месте создан штаб помощи пострадавшим. С жителями работают психологи.

Спасатели работают на высоте возле разрушенной части пятиэтажного дома в Димере. Фото: Новини.LIVE

Очевидица рассказала о первых минутах после удара РФ

Местная жительница Мария Андреевна, проживающая в соседнем доме, рассказала журналистке Новини.LIVE о моменте взрыва.

Мария Андреевна, проживающая в соседнем доме. Фото: Новини.LIVE

"Я не спала, было пять часов три минуты. Я как раз посмотрела на мобильный. И такой неестественный взрыв, зарыв", — вспомнила она.

От взрывной волны пострадала и её квартира. Женщина рассказала, что повреждены балкон и окно. После удара она вышла на улицу и увидела сильный пожар в соседнем доме.

Поврежденные окна и балконы жилого дома в Димере после российского удара. Фото: Новини.LIVE

По словам очевидца, люди громко кричали. Впоследствии на место прибыли спасатели.

Мария Андреевна также отметила, что перед взрывом не слышала сигнала воздушной тревоги. После атаки она обратилась за помощью и написала заявление о повреждении жилья.

Поврежденный автомобиль возле места российской атаки в Димере. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Димеру пострадали два человека. Подросток 2010 года рождения получил множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали. Также ранение стопы получила 22-летняя девушка. Медики оказали ей помощь на месте.

Также Новини.LIVE писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно 14 человек, которые после атаки не выходят на связь. Из поврежденного дома спасатели эвакуировали девять жителей, среди которых один ребенок. Пожар удалось локализовать.